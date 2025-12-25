Билецкий заявил о критической ситуации в армии РФ — оккупанты не могут перекрыть потери

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Кадр из интервью

Российская военная машина начала буксовать. Впервые за долгое время Москва физически не успевает компенсировать огромные потери своих солдат на передовой. Поток новобранцев высыхает быстрее, чем генералы отправляют их в бой.

Об этом в интервью YouTube-каналу "Бомбардир" заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Арифметика смерти

Военный ссылается на данные украинской и западной разведок. Статистика на отдельных участках фронта впечатляет. Потери оккупантов там в 6-8 раз превышают украинские. Кремль сжигает людей батальонами.

"Прибытие пополнения личным составом уже не перекрывает потери", — констатировал Билецкий.

Ситуацию с техникой командир назвал катастрофической. У россиян критический дефицит бронетехники и артиллерийских систем. Ресурсов для ведения интенсивной наземной войны становится все меньше.

Большой блеф Кремля

Билецкий признает: Россия до сих пор опасна в небе. Воздушный террор удается им лучше, чем успехи на линии боевого соприкосновения (ЛБЗ). Да, ВСУ тоже имеют провалы и вынужденные отступления. Но цена каждого метра для врага становится неподъемной.

Москва пытается взять "на испуг".

"Они пробуют убедить нас, американцев и мир, что могут эту цену платить еще долгое время. А это неправда. Они не могут", — подытожил командир.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, сколько солдат теряет РФ в войне в Украине. Речь идет о 30 тысячах ежемесячно.

