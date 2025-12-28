Відео
Україна
У тилу Росії дрони атакували великий НПЗ та підстанції

У тилу Росії дрони атакували великий НПЗ та підстанції

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 08:11
Атака дронів на НПЗ у Сизрані 28 грудня — що відомо
Пожежа на НПЗ. Фото: кадр з відео

В ніч проти 28 грудня в російській Сизрані Самарської області пролунала серія вибухів. Під атакою безпілотників опинився великий нафтопереробний завод "Роснефти" та об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Атака безпілотників на НПЗ у Сизрані

За даними моніторингових каналів і російських пабліків, ціллю атаки невідомих дронів став Сизранський нафтопереробний завод компанії "Роснефть", а також місцеві підстанції.

За різними оцінками, пролунало щонайменше шість вибухів, які було чути в центральних і південних районах міста.Після серії вибухів місцеві жителі почали скаржитися на перебої з електропостачанням у окремих районах Сизрані.

У мережі також з'явилися відеозаписи з місця подій. На кадрах видно яскраві спалахи в небі, різні локації, які опинилися під ударом, а також роботу російської протиповітряної оборони.

Російські джерела стверджують, що ППО нібито "збивала українські дрони" над містом. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі не було.

Зазначається, що напередодні атаки "Росавіація" запровадила план "Килим" в аеропорту "Курумоч", через що він тимчасово не приймав і не відправляв рейси.

Нагадаємо, на Донеччині Сили оборони знищили російський "спецназ" і зруйнували логістику.

А також повідомлялося, що ЗСУ вразили завод нафтопродуктів РФ ракетами Storm Shadow.

росія НПЗ критична інфраструктура дрони підстанція
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
