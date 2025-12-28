Видео
Україна
Главная Армия В тылу России дроны атаковали крупный НПЗ и подстанции

В тылу России дроны атаковали крупный НПЗ и подстанции

Дата публикации 28 декабря 2025 08:11
Атака дронов на НПЗ в Сызрани 28 декабря — что известно
Пожар на НПЗ. Фото: кадр из видео

В ночь на 28 декабря в российской Сызрани Самарской области прогремела серия взрывов. Под атакой беспилотников оказался крупный нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" и объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Атака беспилотников на НПЗ в Сызрани

По данным мониторинговых каналов и российских пабликов, целью атаки неизвестных дронов стал Сызранский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть", а также местные подстанции.

По разным оценкам, прозвучало не менее шести взрывов, которые были слышны в центральных и южных районах города. После серии взрывов местные жители начали жаловаться на перебои с электроснабжением в отдельных районах Сызрани.

В сети также появились видеозаписи с места событий. На кадрах видны яркие вспышки в небе, различные локации, которые оказались под ударом, а также работу российской противовоздушной обороны.

Российские источники утверждают, что ПВО якобы "сбивала украинские дроны" над городом. В то же время официального подтверждения этой информации пока не было.

Отмечается, что накануне атаки "Росавиация" ввела план "Ковер" в аэропорту "Курумоч", из-за чего он временно не принимал и не отправлял рейсы.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны уничтожили российский "спецназ" и разрушили логистику.

А также сообщалось, что ВСУ поразили завод нефтепродуктов РФ ракетами Storm Shadow.

россия НПЗ критическая инфраструктура дроны подстанция
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
