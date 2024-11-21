Яка ситуація на напрямках фронту 21 листопада — звіт Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Розпочалась 1002 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом останньої доби відбулось 153 бойових зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у четвер, 21 листопада.

Читайте також:

Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку противник чотири рази проводив безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

За добу на Куп’янському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбивали атаки окупантів поблизу Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили десять атак ворога. Основні зусилля російські загарбники зосередили на районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському та Краматорському напрямках окупанти не проводили штурмових та наступальних дій. Однак противник завдав авіаційних ударів.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 34 атаки. Окупанти намагалися просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

Сили оборони продовжують стримувати РФ на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка окупанти 29 разів намагалися прорвати позиції українських військ.

На Времівському напрямку таку ж кількість атак противника зупинили бійці ЗСУ в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ЗСУ шість разів відбивали атаки загарбників на позиції українського війська.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

Також українські військові продовжують ведення операції на Курському напрямку. За минулу добу там окупанти завдали 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.

Втрати окупантів за минулу добу

Російські загарбники зазнали втрат у кількості 1510 осіб. Крім того, українські військові знищили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА та 97 одиниць автомобільної техніки противника.

Втрати окупантів станом на 21 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Курській області бійці ЗСУ взяли в полон 26 окупантів після того, як вони спробували штурмувати українські позиції.

Також начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич розповів, що на деяких ділянках фронту російські загарбники чисельно переважають українських захисників у 4-8 разів.