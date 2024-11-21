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ВСУ отбили 34 атаки оккупантов под Покровском — отчет Генштаба

21 ноября 2024 09:37
Аркадий Пастула - Редактор
Какая ситуация на направлениях фронта 21 ноября — отчет Генштаба ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
Аркадий Пастула - Редактор

Начались 1002 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. В течение последних суток произошло 153 боевых столкновения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в четверг, 21 ноября.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении противник четыре раза проводил безрезультатные штурмовые действия в районах Волчанска и Старицы.

За сутки на Купянском направлении произошло семь боевых столкновений. Силы обороны успешно отражали атаки оккупантов вблизи Колесниковки, Загрызово, Кучеровки, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении ВСУ остановили десять атак врага. Основные усилия российские захватчики сосредоточили на районах Чернещины, Заречного, Григорьевки, Серебрянки и Тернов.

На Северском и Краматорском направлениях оккупанты не проводили штурмовых и наступательных действий. Однако противник нанес авиационные удары.

Украинские военные
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении ВСУ отбили 34 атаки. Оккупанты пытались продвинуться неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Пустынка, Луч, Крутой Яр, Красный Яр, Лысковка, Юрьевка, Желтое, Петровка, Даченское, Новоалексеевка, Григорьевка и Пушкино.

Силы обороны продолжают сдерживать РФ на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Берестки, Заря, Сонцовка, Максимильяновка, Екатериновка, Елизаветовка и Антоновка оккупанты 29 раз пытались прорвать позиции украинских войск.

На Времовском направлении такое же количество атак противника остановили бойцы ВСУ в районе Трудового, Константинопольского, Раздольного, Большой Новоселки и Новодаровки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки противник активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении ВСУ шесть раз отражали атаки захватчиков на позиции украинского войска.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

Также украинские военные продолжают ведение операции на Курском направлении. За минувшие сутки там оккупанты нанесли 25 авиаударов, применив 39 управляемых авиабомб.

Потери оккупантов за минувшие сутки

Российские захватчики понесли потери в количестве 1510 человек. Кроме того, украинские военные уничтожили восемь танков, 24 боевых бронированных машины, 50 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 57 БпЛА и 97 единиц автомобильной техники противника.

Потери окупантов в Украине по состоянию на 21 ноября
Потери оккупантов по состоянию на 21 ноября. Фото: Генштаб ВСУ
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот
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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Курской области бойцы ВСУ взяли в плен 26 оккупантов после того, как они попытались штурмовать украинские позиции.

Также начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Баргилевич рассказал, что на некоторых участках фронта российские захватчики численно преобладают украинских защитников в 4-8 раз. 

война ВСУ Украина оккупанты Генштаб ВСУ

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