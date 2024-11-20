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На Курщині десантники ЗСУ взяли у полон 26 російських бійців

20 листопада 2024 23:22
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Курській області українські військові взяли 26 полонених
Полонені російські військові. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Курській області бійці Збройних сил України за один бій взяли в полон 26 російських військовослужбовців. Загарбники намагалися взяти штурмом українські позиції, проте були розбиті.

Про це повідомили Десантно-штурмові війська ЗС України у середу, 20 листопада.

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"Галицькі десантники продовжують поповнювати обмінний фонд, беручи в полон російських вояк у Курській області", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що під час одного з невдалих ворожих штурмів десантники 80-ї десантно-штурмової бригади знищили значну кількість живої сили противника.

"Ті, хто дивом уцілів, вирішили здатися, чим врятували своє життя", — розповіли військові.

На відео можна почути розповідь двох бійців російського підрозділу "Шторм Z". Вони є колишніми увʼязненими, яких після підписання контракту та десятиденної підготовки кинули гинути у "м'ясних штурмах".

Після зустрічі з українськими десантниками, ці люди вирішили здатись та рекомендують чинити так і своїм співгромадянам.

Раніше ми писали, що у Курській області українські військові взяли в полон російського окупанта. Він був свідком вбивств військовополонених.

Нагадуємо, що воїни Третьої штурмової бригади взяли у полон окупантів на Харківському напрямку.

ЗСУ окупанти війна в Україні втрати окупантів Курська область

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