Бійці 3-ї ОШБр поповнили обмінний фонд окупантами з Харківського напрямку

Воїни 3-ї ОШБр взяли в полон окупантів на Харківському напрямку
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Третьої штурмової бригади поповнили обмінний фонд окупантами з Харківського напрямку.
Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у вівторок, 15 жовтня.
Взяття полонених на Харківщині
Так, бійці Третьої штурмової провели успішні контратакувальні дії на позиціях противника в районі Харківської області.
Їм вдалося поповнити обмінний фонд України новими полоненими окупантами.
Нагадаємо, прикордонники вдарили по позиціях російських військових, знищивши мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.
Також ми писали, що бійці 3-ї окремої танкової "Залізної бригади" знищили ворожий танк та показали ефектне відео.
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