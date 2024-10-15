Бійці 3-ї ОШБр поповнили обмінний фонд окупантами з Харківського напрямку

Військовий з полоненими. Фото: 3-я ОШБр

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню техніку на нашій землі. Так, воїни Третьої штурмової бригади поповнили обмінний фонд окупантами з Харківського напрямку.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

Читайте також:

Взяття полонених на Харківщині

Так, бійці Третьої штурмової провели успішні контратакувальні дії на позиціях противника в районі Харківської області.

Документи полонених. Фото: Telegram/3-я ОШБр

Їм вдалося поповнити обмінний фонд України новими полоненими окупантами.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, прикордонники вдарили по позиціях російських військових, знищивши мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.

Також ми писали, що бійці 3-ї окремої танкової "Залізної бригади" знищили ворожий танк та показали ефектне відео.