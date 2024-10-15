Бойцы 3-й ОШБр пополнили обменный фонд оккупантами из Харьковского направления

Военный с пленными. Фото: 3-я ОШБр

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины Третьей штурмовой бригады пополнили обменный фонд оккупантами из Харьковского направления.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram во вторник, 15 октября.

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Так, бойцы Третьей штурмовой провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковской области.

Документы пленных. Фото: Telegram/3-я ОШБр

Им удалось пополнить обменный фонд Украины новыми пленными оккупантами.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, пограничники ударили по позициям российских военных, уничтожив минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.

Также мы писали, что бойцы 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" уничтожили вражеский танк и показали эффектное видео.