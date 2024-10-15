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Воины 3-й ОШБр взяли в плен оккупантов на Харьковском направлении

15 октября 2024 17:12
Евгения Брюховецкая - редактор
Бойцы 3-й ОШБр пополнили обменный фонд оккупантами из Харьковского направления
Военный с пленными. Фото: 3-я ОШБр
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины Третьей штурмовой бригады пополнили обменный фонд оккупантами из Харьковского направления.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram во вторник, 15 октября.

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Так, бойцы Третьей штурмовой провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковской области.

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Документы пленных. Фото: Telegram/3-я ОШБр

Им удалось пополнить обменный фонд Украины новыми пленными оккупантами.

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Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, пограничники ударили по позициям российских военных, уничтожив минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.

Также мы писали, что бойцы 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" уничтожили вражеский танк и показали эффектное видео.

российские войска Харьковская область оккупанты пленные война в Украине фронт

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