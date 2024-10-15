Бойцы 3-й ОШБр пополнили обменный фонд оккупантами из Харьковского направления

Воины 3-й ОШБр взяли в плен оккупантов на Харьковском направлении
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, воины Третьей штурмовой бригады пополнили обменный фонд оккупантами из Харьковского направления.
Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram во вторник, 15 октября.
Взятие пленных на Харьковщине
Так, бойцы Третьей штурмовой провели успешные контратакующие действия на позициях противника в районе Харьковской области.
Им удалось пополнить обменный фонд Украины новыми пленными оккупантами.
Напомним, пограничники ударили по позициям российских военных, уничтожив минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.
Также мы писали, что бойцы 3-й отдельной танковой "Залізної бригади" уничтожили вражеский танк и показали эффектное видео.
Читайте Новини.LIVE!