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Військові знищили російський танк — вражаюче відео

14 жовтня 2024 19:58
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Українські бійці знищили ворожий танк FPV-дронами
Вибух після удару по танку. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Збройні сили України щодня ліквідують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Бійці 3-ї окремої танкової "Залізної бригади" знищили ворожий танк.

Про це повідомила пресслужба бригади у понеділок, 14 жовтня.

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Знищення ворожого танку

Українські військові знищили танк за допомогою FPV-дронів "ГРІМ". 

"Нещодавно ми втратили багато хороших хлопців, за кожного з них буде помста, ми це обіцяємо, орки будуть горіти в пеклі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, дрони 71-ї бригади ефективно знищили логістику армії Росії. Українським військовим вдалося зупинити рух ворожого "Уралу" та вполювати ворожу "буханку". 

Раніше ми писали, що бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.

ЗСУ танки окупанти війна в Україні FPV-дрони

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