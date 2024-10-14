Українські бійці знищили ворожий танк FPV-дронами

Військові знищили російський танк — вражаюче відео
Збройні сили України щодня ліквідують велику кількість російських окупантів та їхню техніку. Бійці 3-ї окремої танкової "Залізної бригади" знищили ворожий танк.
Про це повідомила пресслужба бригади у понеділок, 14 жовтня.
Знищення ворожого танку
Українські військові знищили танк за допомогою FPV-дронів "ГРІМ".
"Нещодавно ми втратили багато хороших хлопців, за кожного з них буде помста, ми це обіцяємо, орки будуть горіти в пеклі", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, дрони 71-ї бригади ефективно знищили логістику армії Росії. Українським військовим вдалося зупинити рух ворожого "Уралу" та вполювати ворожу "буханку".
Раніше ми писали, що бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.
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