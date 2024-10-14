Украинские бойцы уничтожили вражеский танк FPV-дронами

Военные уничтожили российский танк — впечатляющее видео
Вооруженные силы Украины ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и их технику. Бойцы 3-й отдельной танковой "Железной бригады" уничтожили вражеский танк.
Об этом сообщила пресс-служба бригады в понедельник, 14 октября.
Уничтожение вражеского танка
Украинские военные уничтожили танк с помощью FPV-дронов "ГРИМ".
"Недавно мы потеряли много хороших парней, за каждого из них будет месть, мы это обещаем, орки будут гореть в аду", — говорится в сообщении.
Напомним, дроны 71-й бригады эффективно уничтожили логистику армии России. Украинским военным удалось остановить движение вражеского "Урала" и подстрелить вражескую "буханку".
Ранее мы писали, что бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ликвидировали вражескую пехоту в Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!