Украинские бойцы уничтожили вражеский танк FPV-дронами

Взрыв после удара по танку. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и их технику. Бойцы 3-й отдельной танковой "Железной бригады" уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщила пресс-служба бригады в понедельник, 14 октября.

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Украинские военные уничтожили танк с помощью FPV-дронов "ГРИМ".

"Недавно мы потеряли много хороших парней, за каждого из них будет месть, мы это обещаем, орки будут гореть в аду", — говорится в сообщении.

Напомним, дроны 71-й бригады эффективно уничтожили логистику армии России. Украинским военным удалось остановить движение вражеского "Урала" и подстрелить вражескую "буханку".

Ранее мы писали, что бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ликвидировали вражескую пехоту в Донецкой области.