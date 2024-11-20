Росіяни стратили двох українських полонених

Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російські загарбники знову розстріляли українських військовополонених на Покровському напрямку. Двох українських воїнів змусили роздягнутися, а потім стратили.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у середу, 20 листопада.

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Розстріл українських полонених

Росіяни взяли у полон двох українських військових біля Новодмитрівки Донецької області. Вороги змусили бійців ЗСУ роздягнутися, після чого розстріляли.

Окрім того, в Офісі генерального прокурора перевіряють інформацію про страту принаймні трьох українських військових.

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Страчені українські захисники. Фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, омбудсман Дмитро Лубінець відреагував на інформацію про розстріл військових ЗСУ та звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Ми повідомляли про те, що наразі правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства військовополонених росіянами.