Россияне казнили двух украинских пленных

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

Российские захватчики снова расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении. Двух украинских воинов заставили раздеться, а затем казнили.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в среду, 20 ноября.

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Расстрел украинских пленных

Россияне взяли в плен двух украинских военных возле Новодмитровки Донецкой области. Враги заставили бойцов ВСУ раздеться, после чего расстреляли.

Кроме того, в Офисе генерального прокурора проверяют информацию о смертной казни как минимум трех украинских военных.

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Казненные украинские защитники.

Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о расстреле военных ВСУ и обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста.

Мы сообщали о том, что в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.