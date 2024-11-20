Россияне казнили двух украинских пленных

Под Покровском россияне снова расстреляли пленных бойцов ВСУ
Российские захватчики снова расстреляли украинских военнопленных на Покровском направлении. Двух украинских воинов заставили раздеться, а затем казнили.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в среду, 20 ноября.
Расстрел украинских пленных
Россияне взяли в плен двух украинских военных возле Новодмитровки Донецкой области. Враги заставили бойцов ВСУ раздеться, после чего расстреляли.
Кроме того, в Офисе генерального прокурора проверяют информацию о смертной казни как минимум трех украинских военных.
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Напомним, омбудсман Дмитрий Лубинец отреагировал на информацию о расстреле военных ВСУ и обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста.
Мы сообщали о том, что в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.
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