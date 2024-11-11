Страта українських полонених 11 листопада — Лубінець відреагував

Російські загарбники. Фото ілюстративне: росЗМІ

Згідно з інформацією, яка шириться в інтернеті, у Курській області російські війська впритул розстріляли щонайменше двох беззбройних українських військовополонених. У зв'язку з цим омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Про це Лубінець повідомив на своїй сторінці в Telegram у понеділок, 11 листопада.

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Розстріл полонених

"Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля, натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права", — заявив Лубінець.

Він додав, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

За словами омбудсмана, міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії.

"Скільки ще життів має бути втрачено, щоб світ почав діяти? Росія повинна понести відповідальність за кожен злочин і за кожне зламане життя", — зазначив Лубінець.

Реакція на розстріл полонених. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що російські загарбники в черговий раз розстріляли українського військового та оприлюднили відео. Правоохоронці розпочали розслідування щодо страти воїна.

Крім того, наразі правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства військовополонених росіянами.