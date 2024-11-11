Казни украинских пленных — российские командиры поддерживают эти действия

Российские захватчики. Фото иллюстративное: росСМИ

Многочисленные казни украинских военнопленных российскими захватчиками оставляют безнаказанными со стороны их командиров. Скорее всего, командование оккупантов одобряет такие действия.

Об этом сообщили в Институте изучения войны.

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"Украинские официальные лица продолжают сообщать о казнях украинских военнопленных в России", — сообщили аналитики Института.

Генеральная прокуратура Украины сообщила 9 ноября, что расследует видео, на котором российские войска казнят захваченного и безоружного украинского военнослужащего. Таким образом, нарушается Женевская конвенция о военнопленных.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста, сообщая о военном преступлении.

"ISW уже неоднократно сообщал о предыдущих видеоматериалах и отчетах о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими, а также о более широкой тенденции российских злоупотреблений против украинских военнопленных на разных участках фронта", — говорится в сообщении ISW.

Аналитики уверены, что подобные действия не только допускаются российскими командирами, но и одобряются ими.

Ранее мы писали, что российские захватчики в очередной раз расстреляли украинского военного и обнародовали видео. Правоохранители начали расследование по казни воина.

Кроме того, правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.