Страти українських полонених — російські командири підтримують ці дії

Російські загарбники. Фото ілюстративне: росЗМІ

Багаточисельні страти українських військовополонених російськими загарбниками залишають безкарними з боку їхніх командирів. Найімовірніше, командування окупантів схвалює такі дії.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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"Українські офіційні особи продовжують повідомляти про страти українських військовополонених у Росії", — повідомили аналітики Інституту.

Генеральна прокуратура України повідомила 9 листопада, що розслідує відео, на якому російські війська страчують захопленого і беззбройного українського військовослужбовця. Таким чином порушується Женевська конвенція про військовополонених.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що надіслав листа до Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомляючи про воєнний злочин.

"ISW вже неодноразово повідомляв про попередні відеоматеріали та звіти про страти українських військовополонених російськими військовослужбовцями, а також про більш широку тенденцію російських зловживань проти українських військовополонених на різних ділянках фронту", — йдеться у повідомленні ISW.

Аналітики впевнені, що такі дії не лише допускаються російськими командирами, але і схвалюються ними.

Раніше ми писали, що російські загарбники в черговий раз розстріляли українського військового та оприлюднили відео. Правоохоронці розпочали розслідування щодо страти воїна.

Крім того, наразі правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства військовополонених росіянами.