Розстріл українського військового - Офіс Генпрокурора розпочав розслідування

Російський окупант. Ілюстративне фото: EPA

Російські загарбники в черговий раз розстріляли українського військового та оприлюднили відео. Правоохоронці розпочали розслідування щодо страти воїна.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у суботу, 9 листопада.

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Сьогодні у соцмережах з'явилося відео, на якому російські військові взяли в полон пораненого військовослужбовця.

Скриншот з відео

"Беззбройного захисника, який лежав на землі, окупанти розстріляли з автоматичної зброї впритул", — уточнили правоохоронці.

Офіс Генпрокурора розпочав розслідування, тривають дії для встановлення всіх обставин події, а також часу і місця злочину.

Там наголосили, що вбивство полоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як серйозний міжнародний злочин.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що направив лист до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН щодо розстрілу воїна окупантами.

Крім того, наразі правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства військовополонених росіянами.