Расстрел украинского военного – Офис Генпрокурора начал расследование

Российский оккупант. Иллюстративное фото: EPA

Российские захватчики в очередной раз расстреляли украинского военного и обнародовали видео. Правоохранители начали расследование по поводу казни воина.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в субботу, 9 ноября.

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Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором российские военные взяли в плен раненого военнослужащего.

Скриншот с видео

"Защитника без оружия, который лежал на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор", — уточнили правоохранители.

Офис Генпрокурора начал расследование, продолжаются действия по установлению всех обстоятельств происшествия, а также времени и места преступления.

Там подчеркнули, что убийство пленного является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как серьезное международное преступление.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что направил письмо Международному Комитету Красного Креста и ООН по поводу расстрела воина оккупантами.

Кроме того, правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.