Розстріл військового ЗСУ росіянами — Лубінець направив листи до міжнародних організацій

Російський окупант. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські загарбники в черговий раз розстріляли українського військового. Ймовірно, він був поранений та без зброї.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у суботу, 9 листопада.

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"В окупантів немає межі цинізму та жорстокості! Росіяни розстріляли, ймовірно, пораненого беззбройного українського воїна", — йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, у мережі вже поширили відео, яке зробили росіяни під час страти воїна. Омбудсмен направив лист до Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН щодо цього випадку.

"Це порушення Женевських конвенцій, міжнародного гуманітарного права, законів і звичаї ведення війни", — наголосив він.

Скриншот допису Лубінця

На відео чутно, як військовий встиг сказати, що він родом із Сумської області. Водночас день, коли було зняте відео, невідомий. З етичних міркувань Новини.LIVE не публікуватимуть ці кадри.

Нагадаємо, за даними Офісу Генпрокурора, правоохоронці розслідують 49 кримінальних проваджень за фактами вбивства військовополонених росіянами. Зафіксовано 124 смертей захисників на полі бою.

Також ми писали, що окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових на Покровському напрямку.