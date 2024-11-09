Расстрел военного ВСУ россиянами — Лубинец направил письма международным организациям

Российский оккупант. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские захватчики в очередной раз расстреляли украинского военного. По всей вероятности, он был ранен и без оружия.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в субботу, 9 ноября.

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"У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина", — говорится в сообщении.

По словам Лубинца, в сети уже распространили видео, сделанное россиянами во время казни воина. Омбудсмен направил письмо Международному Комитету Красного Креста и ООН по этому случаю.

"Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны", — подчеркнул он.

Скриншот поста Лубинца

На видео слышно, как военный успел сказать, что он родом из Сумской области. В то же время, день, когда было снято видео, неизвестно. По этическим соображениям Новини.LIVE не будут публиковать эти кадры.

Напомним, по данным Офиса Генпрокурора, правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами. Зафиксировано 124 смерти защитников на поле боя.

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