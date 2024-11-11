Казнь украинских пленных 11 ноября — Лубинец отреагировал

Российские захватчики. Фото иллюстративное: росСМИ

Согласно распространяющейся в интернете информации, в Курской области российские войска в упор расстреляли по меньшей мере двух безоружных украинских военнопленных. В связи с этим омбудсман Дмитрий Лубинец обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста.

Об этом Лубинец сообщил на своей странице в Telegram в понедельник, 11 ноября.

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Расстрел пленных

"Военнопленные всегда должны быть защищены, в том числе от актов насилия, а Россия в очередной раз совершила военное преступление, что является серьезным нарушением Женевской конвенции и международного гуманитарного права", — заявил Лубинец.

Он добавил, что направил письма ООН и МККК по этому преступлению.

По словам омбудсмана, международное сообщество должно немедленно отреагировать на этот акт жестокости, чтобы остановить агрессию России.

"Сколько еще жизней должно быть потеряно, чтобы мир начал действовать? Россия должна понести ответственность за каждое преступление и за каждую сломанную жизнь", — отметил Лубинец.

Реакция на расстрел пленных. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что российские захватчики в очередной раз расстреляли украинского военного и обнародовали видео. Правоохранители начали расследование по казни воина.

Кроме того, в настоящее время правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства военнопленных россиянами.