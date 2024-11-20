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На Курщине десантники ВСУ взяли в плен 26 российских бойцов

20 ноября 2024 23:22
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Курской областни украинские военные взяли 26 пленных
Пленные российские военные. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины за одно сражение взяли в плен 26 российских военнослужащих. Захватчики пытались взять штурмом украинские позиции, однако были разбиты.

Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВС Украины в среду, 20 ноября.

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"Галицкие десантники продолжают пополнять обменный фонд, пленяя российских солдат в Курской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время одного из неудачных вражеских штурмов десантники 80-й десантно-штурмовой бригады уничтожили значительное количество живой силы противника.

"Те, кто чудом уцелел, решили показаться, чем спасли свою жизнь", — рассказали военные.

На видео можно узнать рассказ двух бойцов российского подразделения "Шторм Z". Они бывшие заключенные, которых после подписания контракта и десятидневной подготовки бросили погибать в "мясных штурмах".

После встречи с украинскими десантниками эти люди решили сдаться и рекомендуют поступать так и своим согражданам.

Ранее мы писали, что в Курской области украинские военные взяли в плен российского оккупанта. Он был свидетелем убийств военнопленных.

Напомним, что воины Третьей штурмовой бригады взяли в плен оккупантов на Харьковском направлении.

ВСУ оккупанты война в Украине потери оккупантов Курская область

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