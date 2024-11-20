В Генштабі назвали чисельність росіян на різних ділянках фронту

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич. Фото: Генштаб

На деяких ділянках фронту росіяни чисельно переважають українських захисників у 4-8 разів. При цьому сили ворога теж потроху вичерпуються.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич у середу, 20 листопада.

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Росіяни переважають чисельно

"Ще місяць тому, коли росіяни висувалися на штурм наших позицій, їхні бойові машини піхоти були прямо обліплені піхотою, по 10-15 солдатів вискакували з кожної, розсипалися і йшли, як та сарана", — розповів Баргилевич.

Зараз під час штурмових дій з ворожої техніки вискакує по три-чотири окупанти.

Крім того, генерал-лейтенант зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський постійно під’їжджає до лінії боєзіткнення.

"Він постійно буває в районі бойових дій. Я теж там був не так давно", — зауважив генерал.

За словами військового, Сили оборони роблять усе можливе для того, щоб стабілізувати лінію фронту на Донбасі. Баргилевич також висловив впевненість, що цієї мети вдасться досягти.

Раніше ми розповідали, що за останню добу на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Найбільше окупанти атакували на Покровському, Курахівському та Лиманському напрямках.

Україна продовжує атакувати склади з боєприпасами російської армії. Підрозділи ЗСУ уразили арсенал 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Росії.