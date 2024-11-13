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Росіяни намагалися прорвати позиції ЗСУ на Куп'янському напрямку

13 листопада 2024 21:55
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — ЗСУ відбили наступ російських військ на Куп'янському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Facebook
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська здійснили спробу прорвати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку. Українські бійці зупинили ворога, завдавши відчутних втрат.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у середу, 13 листопада.

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За даними Генштабу, 13 листопада, починаючи з 14:30, російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ на Куп'янському напрямку.

Зазначається, що штурмові групи противника атакували позиції українських військових у чотири хвилі. Загалом ворог застосував близько 15 одиниць техніки, зокрема, це були танки, БМП та установка розмінування УР-77.

"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", — заявили у Генштабі ЗСУ.

Українським бійцям вдалося зупинити ворога, ліквідувавши значну частину живої російської сили та знищивши всю бронетехніку.

"Варто відзначити професіоналізм і злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. 
Вдячність усім воїнам за сміливість і стійкість!" — йдеться у повідомленні.

ситуація на фронті
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, бійці Національної гвардії успішно відбили масштабний наступ російської армії на Сіверському напрямку. Ворог зазнав значних втрат.

Раніше ми писали про те, що найближчими тижнями ситуація на полі бою може загостритися, адже наступ окупантів може прискоритися. До грудня фронт може зміститься на 30-35 кілометрів на захід від його нинішнього положення.

Генштаб ЗСУ Куп'янськ війна в Україні військовослужбовці ситуація на фронті наступ

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