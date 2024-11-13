Война в Украине — ВСУ отбили наступление российских войск на Купянском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Facebook

Российские войска предприняли попытку прорвать позиции Сил обороны на Купянском направлении. Украинские бойцы остановили врага, нанеся ощутимые потери.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в среду, 13 ноября.

Читайте также:

Какая ситуация на Купянском направлении

По данным Генштаба, 13 ноября, начиная с 14:30, российские войска пытались прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении.

Отмечается, что штурмовые группы противника атаковали позиции украинских военных в четыре волны. В целом враг применил около 15 единиц техники, в частности, это были танки, БМП и установка разминирования УР-77.

"Следует отметить, что часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением", — заявили в Генштабе ВСУ.

Украинским бойцам удалось остановить врага, ликвидировав значительную часть живой российской силы и уничтожив всю бронетехнику.

"Стоит отметить профессионализм и слаженность наших пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА. Благодарность всем воинам за смелость и стойкость!" — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, бойцы Национальной гвардии успешно отразили масштабное наступление российской армии на Северском направлении. Враг понес значительные потери.

Ранее мы писали о том, что в ближайшие недели ситуация на поле боя может обостриться, ведь наступление оккупантов может ускориться. К декабрю фронт может сместиться на 30-35 км к западу от его нынешнего положения.