Війна в Україні — Нацгвардія відбила штурм РФ на Сіверському напрямку

Відбиття штурму росіян на Сіверському напрямку. Фото: скриншот

Бійці Національної гвардії успішно відбили масштабний наступ російської армії на Сіверському напрямку. Ворог зазнав значних втрат.

Відео опублікувала пресслужба Нацгвардії України у Telegram у середу, 13 листопада.

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Відбиття штурму на Сіверському напрямку

Військові Нацгвардії відбили найбільший штурм російської армії на Сіверському напрямку.

"Один із найбільших і найважливіших штурмів, які відбивали бійці 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу для штурму ворог одночасно застосував танки, бронетехніку та піхоту. У Нацгвардії наголосили на тому, що противнику не вдалося досягти успіху — українські бійці не віддали жодної позиції.

"Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат", — підкреслили у Нацгвардії.

Нагадаємо, лідер Кремля Володимир Путін хоче розгорнути 50 000 російських і північнокорейських військ у спробі відбити Курську область.

Очікується, що найближчими тижнями ситуація на полі бою загостриться, адже наступ окупантів може прискоритися.