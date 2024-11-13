Війна в Україні — Нацгвардія відбила штурм РФ на Сіверському напрямку

Нацгвардійці відбили окупантів на Сіверському напрямку — відео
Бійці Національної гвардії успішно відбили масштабний наступ російської армії на Сіверському напрямку. Ворог зазнав значних втрат.
Відео опублікувала пресслужба Нацгвардії України у Telegram у середу, 13 листопада.
Відбиття штурму на Сіверському напрямку
Військові Нацгвардії відбили найбільший штурм російської армії на Сіверському напрямку.
"Один із найбільших і найважливіших штурмів, які відбивали бійці 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цього разу для штурму ворог одночасно застосував танки, бронетехніку та піхоту. У Нацгвардії наголосили на тому, що противнику не вдалося досягти успіху — українські бійці не віддали жодної позиції.
"Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат", — підкреслили у Нацгвардії.
Нагадаємо, лідер Кремля Володимир Путін хоче розгорнути 50 000 російських і північнокорейських військ у спробі відбити Курську область.
Очікується, що найближчими тижнями ситуація на полі бою загостриться, адже наступ окупантів може прискоритися.
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