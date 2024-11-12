Армія РФ найближчими днями посилить атаки, щоб повернути собі Курщину

Боєць ЗСУ на фронті кидає гранату. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Володимир Путін хоче розгорнути 50 000 російських і північнокорейських військ у спробі відбити Курську область до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні. Союзники по НАТО вважають, що Путін сподівається повернути свою територію, щоб виглядати сильнішими у можливих переговорах з Трампом.

Про це пише The Telegraph у великому аналітичному матеріалі 11 листопада.

Читайте також:

Якими далі будуть події на фронті

Видання зазначає, що за даними їхніх джерел, кількість атак безпілотників-камікадзе в Україну збільшиться найближчими тижнями. Їх і так вже побільшало на 35% за минулий місяць.

Оцінка британської оборонної розвідки, з якою ознайомився The Telegraph, показує, що Росія, швидше за все, посилить атаки безпілотників-камікадзе на українські позиції найближчими днями, використовуючи нові пускові пункти поблизу кордону.

Росія продовжує інвестувати в нові безпілотники та стартові майданчики. Співробітники розвідки вважають, що обмежуючим фактором збільшення кількості атак є персонал, а не обладнання.

Чому Путіну важливо терміново витіснити ЗСУ з Курщини

Союзники по НАТО вважають, що Путін сподівається повернути свою територію саме до інавгурації пана Трампа 20 січня. Це має продемонструвати у можливих майбутніх переговорах міць російської армії.

Близько 12 000 північнокорейських військовозобов’язаних також, ймовірно, братимуть участь у бойових діях у Курській області відповідно до договору про взаємну військову допомогу між Росією та Північною Кореєю, погодженого цього року.

Українські аналітики кажуть, що Кремль, можливо, також має на меті використати свою найбільшу контратаку в районі Курська, щоб набрати імпульс і проштовхнутись до північно-східної Сумської області України.

Нагадаємо, нещодавно The Telegraph повідомило, що новий президент США Дональд Трамп має план щодо завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.

Водночас радник президента України Дмитро Литвин заявив, що після перемоги Трампа західна преса та телебачення "вибухнули" секретними зливами про його плани, однак не варто вірити усьому, що пишуть ЗМІ.