Боец ВСУ на фронте бросает гранату. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Владимир Путин хочет развернуть 50 000 российских и северокорейских войск в попытке вернуть Курскую область до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США в январе. Союзники по НАТО считают, что Путин надеется вернуть свою территорию, чтобы выглядеть сильнее в возможных переговорах с Трампом.

Об этом пишет The Telegraph в большом аналитическом материале 11 ноября.

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Издание отмечает, что по данным их источников, количество атак беспилотников-камикадзе в Украине увеличится в ближайшие недели. Их и так уже увеличилось на 35% за прошлый месяц.

Оценка британской оборонной разведки, с которой ознакомился The Telegraph, показывает, что Россия, скорее всего, усилит атаки беспилотников-камикадзе в Украинские позиции в ближайшие дни, используя новые пусковые пункты вблизи границы.

Россия продолжает инвестировать в новые беспилотники и стартовые площадки. Сотрудники разведки считают, что ограничивающим фактором увеличения количества атак является персонал, а не оборудование.

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Союзники по НАТО считают, что Путин надеется вернуть свою территорию именно к инаугурации господина Трампа 20 января. Это должно продемонстрировать в предстоящих переговорах мощь российской армии.

Около 12 000 северокорейских военнообязанных также, вероятно, примут участие в боевых действиях в Курской области в соответствии с договором о взаимной военной помощи между Россией и Северной Кореей, согласованном в этом году.

Украинские аналитики говорят, что Кремль, возможно, также должен использовать свою самую большую контратаку в районе Курска, чтобы набрать импульс и протолкнуться к северо-восточной Сумской области Украины.

Напомним, недавно The Telegraph сообщило, что новый президент США Дональд Трамп имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.

В то же время советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что после победы Трампа западная пресса и телевидение "взорвались" секретными ливнями о его планах, однако не стоит верить всему, что пишут СМИ.