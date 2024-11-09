План Трампа може передбачати розміщення військ Британії в Україні

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляв, що має план стосовно завершення війни в України. Він може передбачати розміщення військ Великої Британії вздовж лінії розмежування.

Про це пише The Telegraph.

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План Трампа стосовно війни в Україні

Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни. Ці деталі з'явилися після того, як Президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.

У матеріалі йдеться, що цей варіант є одним з декількох. Перед обранням на посаду Трамп обіцяв, що розпочне мирні переговори до того, як відбудеться інавгурація.

На наступний день після перемоги на виборах його привітав російський президент Володимир Путін та заявив, що Москва нібито готова вести з ним перемовини щодо врегулювання війни.

За словами співробітників штабу Трампа, план передбачає замороження нинішньої лінії фронту, а Україна має відкласти вступ до НАТО на 20 років. В обмін на це США начебто нададуть Україні велику кількість зброї, аби стримати Росію від повторної війни. Водночас США не відправлятимуть війська для охорони буферної зони і не фінансуватимуть цю місію.

Нагадаємо, раніше Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах під час телефонної розмови.

Згодом стало відомо, що до розмови доєднався американський бізнесмен Ілон Маск. Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від новообраного президента.