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В СМИ предположили, что может включать план Трампа по Украине

9 ноября 2024 16:43
Евгения Брюховецкая - редактор
План Трампа может предусматривать размещение войск Великобритании в Украине.
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявлял, что имеет план по завершению войны в Украине. Он может предусматривать размещение войск Великобритании вдоль линии разграничения.

Об этом пишет The Telegraph.

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Трамп может призвать европейские и британские войска обеспечить буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны. Эти детали появились после того, как Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать самоубийство для Европы.

В материале говорится, что этот вариант является одним из нескольких. Перед избранием Трамп обещал, что начнет мирные переговоры до того, как состоится инаугурация.

На следующий день после победы на выборах его поздравил российский президент Владимир Путин и заявил, что Москва якобы готова вести с ним переговоры по урегулированию войны.

По словам сотрудников штаба Трампа, план предусматривает заморозку нынешней линии фронта, а Украина должна отложить вступление в НАТО на 20 лет. В обмен на это США вроде бы предоставят Украине большое количество оружия, чтобы сдержать Россию от повторной войны. В то же время, США не будут отправлять войска для охраны буферной зоны и не будут финансировать эту миссию.

    

Напомним, ранее Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах во время телефонного разговора.

Впоследствии стало известно, что к разговору присоединился американский бизнесмен Илон Маск. Зеленский был успокоен тем, что услышал от новоизбранного президента.

Дональд Трамп российские войска фронт Великобритания война в Украине

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