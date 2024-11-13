Война в Украине — Нацгвардия отбила штурм РФ на Северском направлении

Отражение штурма россиян на Северском направлении. Фото: скриншот

Бойцы Национальной гвардии успешно отразили масштабное наступление российской армии на Северском направлении. Враг понес значительные потери.

Видео опубликовала пресс-служба Нацгвардии Украины в Telegram в среду, 13 ноября.

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Отражение штурма на Северском направлении

Военные Нацгвардии отбили крупнейший штурм российской армии на Северском направлении.

"Один из крупнейших и важнейших штурмов, которые отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубіж"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз для штурма враг одновременно применил танки, бронетехнику и пехоту. В Нацгвардии отметили, что противнику не удалось достичь успеха — украинские бойцы не отдали ни одной позиции.

"Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери", — подчеркнули в Нацгвардии.

Напомним, лидер Кремля Владимир Путин хочет развернуть 50 000 российских и северокорейских войск в попытке отбить Курскую область.

Ожидается, что в ближайшие недели ситуация на поле боя обострится, ведь наступление оккупантов может ускориться.