Війна в Україні — до грудня фронт зміститься на 35 кілометрів

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Очікується, що найближчими тижнями ситуація на полі бою загостриться, адже наступ окупантів може прискоритися. До грудня фронт може зміститься на 30-35 кілометрів на захід від його нинішнього положення.

Про це пише видання The Financial Times.

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У матеріалі йдеться, що за останні місяці атаки росіян посилились, адже на сході окупанти просуваються швидше, ніж будь-коли за весь час повномасштабної війни. Військові та вище керівництво України очікують, що ворожий наступ ще прискориться.

За даними анонімного представника армії, зараз на фронт відправляють все більше медичного персоналу в очікуванні важких боїв найближчими днями і тижнями, "особливо на півдні і сході".

Також Financial Times зауважило, що "ключова битва" назріває у Курській області, адже РФ готує 50-тисячне угрупування військ, до складу якогось також входять бійці Північної Кореї

"Втрата Курська позбавила б Зеленського цінного козиря в будь-яких потенційних переговорах з Москвою", — пише видання.

Водночас у матеріалі зазначається, що найбільша проблема для України — брак живої сили, особливо піхоти. Україна планує мобілізувати 160 тисяч осіб з листопада до лютого. Але експерти вважають це нереальним, прогнозуючи лише 100 тисяч.

"Це заповнить приблизно половину дефіциту. Проте навіть ці додаткові сили принесуть покращення, адже деякі українські підрозділи укомплектовані приблизно на третину від необхідного. Війна іноді потребує таких речей. Я вже посилав своїх кухарів в окопи", — повідомив FT один із військовослужбовців.

Нагадаємо, нещодавно лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що російські війська наразі перебувають за дев'ять кілометрів від Дніпропетровської області і щоденно просуваються.

Водночас аналітики ISW повідомляли, що Росія не має достатньо сил для перелому на Курщині.