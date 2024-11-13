Война в Украине — к декабрю фронт сместится на 35 километров

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Ожидается, что в ближайшие недели ситуация на поле боя обостриться, ведь наступление оккупантов может ускориться. К декабрю фронт может сместиться на 30-35 км к западу от его нынешнего положения.

Об этом пишет издание The Financial Times.

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В материале говорится, что за последние месяцы атаки россиян усилились, ведь на востоке оккупанты продвигаются быстрее, чем когда-либо за все время полномасштабной войны. Военные и высшие руководство Украины ожидают, что вражеское наступление еще ускорится.

По данным анонимного представителя армии, сейчас на фронт отправляют все больше медицинского персонала в ожидании тяжелых боев в ближайшие дни и недели, "особенно на юге и востоке".

Также Financial Times отметило, что "ключевая битва" назревает в Курской области, ведь РФ готовит 50-тысячную группировку войск, в состав которой также входят бойцы Северной Кореи.

"Потеря Курска лишила бы Зеленского ценного козыря в любых потенциальных переговорах с Москвой", — пишет издание.

В то же время в материале отмечается, что самая большая проблема для Украины — нехватка живой силы, особенно пехоты. Украина планирует мобилизовать 160 тысяч человек с ноября по февраль. Но эксперты считают это нереальным, прогнозируя всего 100 тысяч.

"Это восполнит примерно половину дефицита. Однако даже эти дополнительные силы принесут улучшение, ведь некоторые украинские подразделения укомплектованы примерно на треть от необходимого. Война иногда нуждается в таких вещах. Я уже посылал своих поваров в окопы", — сообщил FT один из военнослужащих.

Напомним, недавно лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что российские войска сейчас находятся в девяти километрах от Днепропетровской области и ежедневно продвигаются.

В то же время аналитики ISW сообщали, что у России нет достаточно сил для перелома на Курщине.