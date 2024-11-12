РФ просувається у напрямку Дніпропетровщини — деталі від ЗСУ

Український військовий. Ілюстративне фото: Генштаб

Російські загарбники продовжують здійснювати наступальні дії на фронті. Таким чином ворог просунувся у напрямку Дніпропетровської області.

Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у Telegram.

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Ситуація на фронті

За словами військового, на лівому фланзі від Гуляйполя на Запоріжжі противник за вчорашній день просунувся ще на декілька кілометрів.

Наразі відстань російських окупантів до Дніпропетровської області — близько дев'яти кілометрів.

"Написав не для ниття і зрадойо*ства, а для того, щоб люди потроху роздуплялись і збирали раму", — додав "Алекс".

Скриншот допису "Алекса"

Нагадаємо, російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань складно оцінити через обстріли.

Також ми писали, що Росія скинула авіабомби на Запорізький та Васильківський район. Під завалами будинків перебувають люди.