Вибухи в Запоріжжі - РФ вдарила авіабомбами по житлових районах

РФ скинула авіабомби на Запоріжжя, під завалами люди, — ОВА
Російські війська в ніч проти вівторка, 12 листопада, завдали ударів керованими авіаційними ракетами по Запорізькій області. У двох районах сталися влучання у житлових забудовах, під завалами перебувають люди.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.
Атака на Запоріжжя
"Росіяни завдали кількох авіаударів. Поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах", — йдеться у повідомленні.
Федоров уточнив, що у багатоповерхівці заблоковані двоє людей, триває рятувальна операція. Також з'ясовуються масштаби руйнувань внаслідок атаки.
Нагадаємо, вчора через російські авіаудари по Запоріжжю постраждало дев'ять людей. У мережі показали відео наслідків.
Також ми писали, що внаслідок удару КАБом 7 листопада у Запоріжжі загинула однорічна дитина.
Читайте Новини.LIVE!