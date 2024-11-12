Вибухи в Запоріжжі - РФ вдарила авіабомбами по житлових районах

Рятувальники розбирають завали. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти вівторка, 12 листопада, завдали ударів керованими авіаційними ракетами по Запорізькій області. У двох районах сталися влучання у житлових забудовах, під завалами перебувають люди.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Telegram.

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"Росіяни завдали кількох авіаударів. Поцілили по житловій забудові у Запорізькому та Василівському районах", — йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що у багатоповерхівці заблоковані двоє людей, триває рятувальна операція. Також з'ясовуються масштаби руйнувань внаслідок атаки.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, вчора через російські авіаудари по Запоріжжю постраждало дев'ять людей. У мережі показали відео наслідків.

Також ми писали, що внаслідок удару КАБом 7 листопада у Запоріжжі загинула однорічна дитина.