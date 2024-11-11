Одна людина загинула та багато постраждали внаслідок бомбардування російськими окупантами Запоріжжя

Знищений гуртожиток в Запоріжжі в результаті удару російських окупантів. Фото: ДСНС

Російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя. В результаті відразу трьох бомбових ударів збільшується кількість постраждалих.

Про це повідомляє ДСНС України.

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За даними оперативних служб, на цей момент нараховується дев'ять постраждалих після вибухів. Одна людина загинула. Серед тих, кому медики надають термінову допомогу — дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років.

Що стосується руйнувань, то внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Місцева влада вже організувала евакуацію мешканців з гуртожитку, а на місці працюють рятувальники та пожежники.

Нагадаємо, росіяни завдали серії авіаударів із застосуванням КАБів по Запоріжжю 7 листопада. Є влучання по житлових будинках, лікарні.

У місті є серйозні руйнування. ДСНС оприлюднила фото та відео наслідків атаки по Запоріжжю.