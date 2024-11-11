Одна людина загинула та багато постраждали внаслідок бомбардування російськими окупантами Запоріжжя

Відео результатів атаки РФ по Запоріжжю — багато постраждалих
Російські окупанти вчергове атакували Запоріжжя. В результаті відразу трьох бомбових ударів збільшується кількість постраждалих.
Про це повідомляє ДСНС України.
Які наслідки атаки на Запоріжжя
За даними оперативних служб, на цей момент нараховується дев'ять постраждалих після вибухів. Одна людина загинула. Серед тих, кому медики надають термінову допомогу — дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років.
Що стосується руйнувань, то внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.
Місцева влада вже організувала евакуацію мешканців з гуртожитку, а на місці працюють рятувальники та пожежники.
Нагадаємо, росіяни завдали серії авіаударів із застосуванням КАБів по Запоріжжю 7 листопада. Є влучання по житлових будинках, лікарні.
У місті є серйозні руйнування. ДСНС оприлюднила фото та відео наслідків атаки по Запоріжжю.
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