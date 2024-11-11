Один человек погиб и много пострадали в результате бомбардировки российскими оккупантами Запорожья

Разрушенное общежитие в Запорожье в результате удара российских оккупантов. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. В результате сразу трех бомбовых ударов увеличивается количество пострадавших.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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По данным оперативных служб, в настоящее время насчитывается девять пострадавших после взрывов. Один человек погиб. Среди тех, кому медики оказывают срочную помощь — девушка 15 лет и два мальчика 4 и 17 лет.

Что касается разрушений, то в результате обстрела взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

Местные власти уже организовали эвакуацию жителей из общежития, а на месте работают спасатели и пожарные.

Напомним, россияне нанесли серию авиаударов с применением КАБов по Запорожью 7 ноября. Есть попадания по жилым домам, больницы.

В городе есть серьезные разрушения. ГСЧС обнародовала фото и видео последствий атаки по Запорожью.