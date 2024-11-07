Обстріл Запоріжжя 7 листопада — які наслідки атаки

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 7 листопада. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти у четвер, 7 листопада, атакували Запоріжжя. Противник завдав п'ять ударів по місту.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Федоров зазначив, що загарбники здійснили масовану атаку по Запоріжжю. За його словами, є влучання по житлових будинках та лікарні.

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 7 листопада. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Є поранені, масштаби руйнувань встановлюються", — додав він.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів у Харкові пошкоджено тисячі житлових будинків та об’єкти критичної інфраструктури.

Також у ніч на 7 листопада окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок цього зафіксовано падіння уламків.