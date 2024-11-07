Обстрел Запорожья 7 ноября — какие последствия атаки

РФ ударила по Запорожью — есть попадания по больнице и домам
Российские оккупанты в четверг, 7 ноября, атаковали Запорожье. Противник нанес пять ударов по городу.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Российский обстрел Запорожья
Федоров отметил, что захватчики осуществили массированную атаку по Запорожью. По его словам, есть попадания по жилым домам и больнице.
"Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются", — добавил он.
Напомним, в результате российских обстрелов в Харькове повреждены тысячи жилых домов и объекты критической инфраструктуры.
Также в ночь на 7 ноября оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате зафиксировано падение обломков.
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