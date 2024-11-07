Обстрел Запорожья 7 ноября — какие последствия атаки

Последствия российского обстрела Запорожья 7 ноября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в четверг, 7 ноября, атаковали Запорожье. Противник нанес пять ударов по городу.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Федоров отметил, что захватчики осуществили массированную атаку по Запорожью. По его словам, есть попадания по жилым домам и больнице.

Последствия российского обстрела Запорожья 7 ноября. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

"Есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются", — добавил он.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в результате российских обстрелов в Харькове повреждены тысячи жилых домов и объекты критической инфраструктуры.

Также в ночь на 7 ноября оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате зафиксировано падение обломков.