Обстріл Сумщини 6 листопада — з-під завалів дістали жінку

Рятувально-пошукові роботи на Сумщині. Фото: ДСНС України

У Сумській області працівники Державної служби надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки, яку окупанти здійснили ввечері 6 листопада. Під час розборів завалів вдалося врятувати жінку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Росія завдала авіаудару по одному з населених пунктів Шосткинського району Сумської області. Працівникам ДСНС вдалося врятувати із пошкодженої нежитлової будівлі жінку.

Травмована людина. Фото: ДСНС Сумщини

Рятувальник розрізає металеві конструкції. Фото: ДСНС Сумщини

"Для цього довелося розрізати металеві конструкції. Постраждалу передали медпрацівникам", — повідомили в ДСНС.

Транспортування жінки до лікарні. Фото: ДСНС Сумщини

На жаль, під час розбору завалів іншої зруйнованої будівлі рятувальники також виявили тіло загиблої людини.

Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала ракетами Дніпро, внаслідок чого під завалами загинуло п'ятеро людей.

Також окупанти атакували Харків 30 жовтня. Снаряд влучив у багатоповерхівку у Салтівському районі, деякі люди опинилися під завалами.