Обстрел Сумщины 6 ноября из-под завалов достали женщину

На Сумщине спасатели спасли из-под завалов женщину — фото
В Сумской области работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжают ликвидировать последствия российской атаки, которую оккупанты совершили вечером 6 ноября. Во время разборов завалов удалось спасти женщину.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В Сумской области разбирают завалы
Россия нанесла авиаудар по одному из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области. Работникам ГСЧС удалось спасти из поврежденного нежилого здания женщину.
"Для этого пришлось разрезать металлические конструкции. Пострадавшую передали медработникам", — сообщили в ГСЧС.
К сожалению, при разборе завалов другого разрушенного здания спасатели также обнаружили тело погибшего человека.
Напомним, недавно Россия атаковала ракетами Днепр, в результате чего под завалами погибли пять человек.
Также оккупанты атаковали Харьков 30 октября. Снаряд попал по многоэтажке в Салтовском районе, некоторые люди оказались под завалами.
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