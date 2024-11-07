Обстрел Сумщины 6 ноября из-под завалов достали женщину

Спасательно-поисковые работы в Сумской области. Фото: ГСЧС Украины

В Сумской области работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжают ликвидировать последствия российской атаки, которую оккупанты совершили вечером 6 ноября. Во время разборов завалов удалось спасти женщину.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Россия нанесла авиаудар по одному из населенных пунктов Шосткинского района Сумской области. Работникам ГСЧС удалось спасти из поврежденного нежилого здания женщину.

Травмированный человек. Фото: ГСЧС Сумщины

Спасатель разрезает металлические конструкции. Фото: ГСЧС Сумщины

"Для этого пришлось разрезать металлические конструкции. Пострадавшую передали медработникам", — сообщили в ГСЧС.

Транспортировка женщины в больницу. Фото: ГСЧС Сумщины

К сожалению, при разборе завалов другого разрушенного здания спасатели также обнаружили тело погибшего человека.

Напомним, недавно Россия атаковала ракетами Днепр, в результате чего под завалами погибли пять человек.

Также оккупанты атаковали Харьков 30 октября. Снаряд попал по многоэтажке в Салтовском районе, некоторые люди оказались под завалами.