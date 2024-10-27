У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинуло п'ятеро людей

Рятівники розбирають завали на місці атаки російськими ракетами по Дніпру. Фото: Нацполіція

У Дніпрі мер міста Борис Філатов оголосив 27 жовтня день жалоби після того, як в результаті чергової російської ракетної атаки загинуло п'ятеро людей (серед них є дитина). Комунальні служби зараз продовжують розбирати завали, а медики надають допомогу постраждалим.

Про це Борис Філатов проінформував у своєму Telegram.

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Що вказано в повідомленні мера

Згідно з документом, траур оголошується в пам'ять жертв трагедії. Офіційні прапори будуть приспущені на державних установах, а в місцевих ЗМІ висвітлять цю трагічну подію, що сталась через агресію Росії.

Розпорядження про день трауру у Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Сам Філатов вже повідомив, що із ночі для ліквідації наслідків працюють усі служби, комунальники та волонтери. Місто вже створило комісії з відновлення житла та інфраструктури. Також транспортне сполучення в районі просп. Яворницького відновлено.

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків, один зруйнований та ще один перебуває в аварійному стані.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару також загинули дружина та донька поліцейського.