У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинуло п'ятеро людей

У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими через атаку РФ
У Дніпрі мер міста Борис Філатов оголосив 27 жовтня день жалоби після того, як в результаті чергової російської ракетної атаки загинуло п'ятеро людей (серед них є дитина). Комунальні служби зараз продовжують розбирати завали, а медики надають допомогу постраждалим.
Про це Борис Філатов проінформував у своєму Telegram.
Що вказано в повідомленні мера
Згідно з документом, траур оголошується в пам'ять жертв трагедії. Офіційні прапори будуть приспущені на державних установах, а в місцевих ЗМІ висвітлять цю трагічну подію, що сталась через агресію Росії.
Сам Філатов вже повідомив, що із ночі для ліквідації наслідків працюють усі служби, комунальники та волонтери. Місто вже створило комісії з відновлення житла та інфраструктури. Також транспортне сполучення в районі просп. Яворницького відновлено.
Раніше ми писали про те, що у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків, один зруйнований та ще один перебуває в аварійному стані.
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару також загинули дружина та донька поліцейського.
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