Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими через атаку РФ arrow

У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими через атаку РФ

27 жовтня 2024 00:48
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинуло п'ятеро людей
Рятівники розбирають завали на місці атаки російськими ракетами по Дніпру. Фото: Нацполіція
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Дніпрі мер міста Борис Філатов оголосив 27 жовтня день жалоби після того, як в результаті чергової російської ракетної атаки загинуло п'ятеро людей (серед них є дитина). Комунальні служби зараз продовжують розбирати завали, а медики надають допомогу постраждалим.

Про це Борис Філатов проінформував у своєму Telegram.

Читайте також:

Що вказано в повідомленні мера

Згідно з документом, траур оголошується в пам'ять жертв трагедії. Офіційні прапори будуть приспущені на державних установах, а в місцевих ЗМІ висвітлять цю трагічну подію, що сталась через агресію Росії.

None - фото 1
Розпорядження про день трауру у Дніпрі. Фото: Борис Філатов

Сам Філатов вже повідомив, що із ночі для ліквідації наслідків працюють усі служби, комунальники та волонтери. Місто вже створило комісії з відновлення житла та інфраструктури. Також транспортне сполучення в районі просп. Яворницького відновлено.

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків, один зруйнований та ще один перебуває в аварійному стані. 

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару також загинули дружина та донька поліцейського.

Борис Філатов жертви Дніпро ракетний удар війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:48 У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими через атаку РФ

00:30 Військовий зник безвісти — куди звертатися родичам

00:12 Виїзд дітей за кордон — Польща змінила вимоги перетину

00:12 Барселона принизила Луніна і Реал, забивши чотири м'ячі

26 жовтня 2024

23:54 Експерти пояснили, як може змінитися мобілізація зовсім скоро

23:53 На Закарпатті судили студента з відстрочкою у Резерв+ — причина

23:40 На Закарпатті ділки вигадали хитру схему для ухилянтів

23:23 Українці отримають 1000 грн на підтримку — куди нарахують кошти

23:17 У Києві лунають вибухи — КМВА

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

22:50 Магучіх виграла титул найкращої легкоатлетки року в Європі

00:48 У Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими через атаку РФ

00:30 Військовий зник безвісти — куди звертатися родичам

00:12 Виїзд дітей за кордон — Польща змінила вимоги перетину

00:12 Барселона принизила Луніна і Реал, забивши чотири м'ячі

26 жовтня 2024

23:54 Експерти пояснили, як може змінитися мобілізація зовсім скоро

23:53 На Закарпатті судили студента з відстрочкою у Резерв+ — причина

23:40 На Закарпатті ділки вигадали хитру схему для ухилянтів

23:23 Українці отримають 1000 грн на підтримку — куди нарахують кошти

23:17 У Києві лунають вибухи — КМВА

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

22:50 Магучіх виграла титул найкращої легкоатлетки року в Європі

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці