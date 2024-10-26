Удар по будинку в Дніпрі — кількість жертв зросла

Рятувальники на місці влучання у будинок у Дніпрі. Фото: Лисак

Російська армія в ніч проти 26 жовтня здійснила ракетний удар по Дніпру. Кількість жертв зросла до п'яти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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У ніч проти 26 жовтня російські війська атакували місто Дніпро. Внаслідок влучання у житловий будинок кількість загиблих наразі зросла до п'яти.

Наслідки влучання у будинок у Дніпрі. Фото: Лисак

В ОВА заявили, що рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.

Рятувальники ліквідують наслідки влучання в будинок. Фото: Лисак

"Співчуття рідним всіх жертв російського терору", — написав Лисак.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків, один зруйнований та ще один перебуває в аварійному стані.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару також загинули дружина та донька поліцейського.