Удар по будинку в Дніпрі — кількість жертв зросла

У Дніпрі збільшилася кількість жертв російської атаки
Російська армія в ніч проти 26 жовтня здійснила ракетний удар по Дніпру. Кількість жертв зросла до п'яти.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Удар по будинку в Дніпрі
У ніч проти 26 жовтня російські війська атакували місто Дніпро. Внаслідок влучання у житловий будинок кількість загиблих наразі зросла до п'яти.
В ОВА заявили, що рятувальники дістали з-під завалів тіло чоловіка.
"Співчуття рідним всіх жертв російського терору", — написав Лисак.
Раніше ми писали про те, що у Дніпрі пошкоджені понад два десятки багатоквартирних будинків, один зруйнований та ще один перебуває в аварійному стані.
Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що внаслідок удару також загинули дружина та донька поліцейського.
Читайте Новини.LIVE!