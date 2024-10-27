В Днепре в результате ракетной атаки погибли пять человек

Спасатели разбирают завалы на месте атаки российскими ракетами по Днепру. Фото: Нацполиция

В Днепре мэр города Борис Филатов объявил 27 октября день траура после того, как в результате очередной российской ракетной атаки погибли пять человек (среди них есть ребенок). Коммунальные службы сейчас продолжают разбирать завалы, а медики оказывают помощь пострадавшим.

Об этом Борис Филатов проинформировал в своем Telegram.

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Что указано в сообщении мэра

Согласно документу, траур объявляется в память о жертвах трагедии. Официальные флаги будут приспущены на государственных учреждениях, а в местных СМИ осветят это трагическое событие, которое произошло из-за агрессии России.

Распоряжение о дне траура в Днепре. Фото: Борис Филатов

Сам Филатов уже сообщил, что с ночи для ликвидации последствий работают все службы, коммунальщики и волонтеры. Город уже создал комиссии по восстановлению жилья и инфраструктуры. Также транспортное сообщение в районе просп. Яворницкого восстановлено.

Ранее мы писали о том, что в Днепре повреждено более двух десятков многоквартирных домов, один разрушен и еще один находится в аварийном состоянии.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате удара также погибли жена и дочь полицейского.