Взрывы в Запорожье – РФ ударила авиабомбами по жилым районам

Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на вторник, 12 ноября, нанесли удары управляемыми авиационными ракетами по Запорожской области. В двух районах произошли попадания в жилых застройках, под завалами находятся люди.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Россияне нанесли несколько авиаударов. Попали в жилую застройку в Запорожском и Васильевском районах", — говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что в многоэтажке заблокированы два человека, идет спасательная операция. Также выясняются масштабы разрушений в результате атаки.

Скриншот поста ОВА

Напомним, вчера из-за российских авиаударов по Запорожье пострадали девять человек. В сети показали видео последствий.

Также мы писали, что в результате удара КАБом 7 ноября в Запорожье погиб годовалый ребенок.