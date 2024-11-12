Взрывы в Запорожье – РФ ударила авиабомбами по жилым районам

РФ сбросила авиабомбы на Запорожье, под завалами люди, — ОВА
Российские войска в ночь на вторник, 12 ноября, нанесли удары управляемыми авиационными ракетами по Запорожской области. В двух районах произошли попадания в жилых застройках, под завалами находятся люди.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров в Telegram.
Атака на Запорожье
"Россияне нанесли несколько авиаударов. Попали в жилую застройку в Запорожском и Васильевском районах", — говорится в сообщении.
Федоров уточнил, что в многоэтажке заблокированы два человека, идет спасательная операция. Также выясняются масштабы разрушений в результате атаки.
Напомним, вчера из-за российских авиаударов по Запорожье пострадали девять человек. В сети показали видео последствий.
Также мы писали, что в результате удара КАБом 7 ноября в Запорожье погиб годовалый ребенок.
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