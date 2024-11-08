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У Запоріжжі побільшало жертв від атаки — загинув однорічний малюк

8 листопада 2024 07:56
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака на Запоріжжя 7 листопада — загинула дитина
Наслідки одного з авіаударів по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Запоріжжі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки по місту 7 листопада. Станом на ранок 8 листопада відомо про вісьмох загиблих та 42 поранених.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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У Запоріжжі загинуло восьмеро осіб через атаку росіян на місто. Серед них однорічний хлопчик. Також по допомогу в лікарні звернулися 42 людини, які мають різні травми та поранення. 

Обстріл Запоріжжя
Наслідки авіаатаки по Запоріжжю 7 листопада. Фото: Запорізька ОВА
Обстріл
Зруйнований будинок у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Обстріли Запорізької області 

Іван Федоров повідомив, що впродовж доби росіяни завдали 384 удари по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 149 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Було 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Кушугуму, Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Новодарівці, Роботиному, Новоданилівці та Білогір'ю.

Крім того, окупанти застосували 194 безпілотники, якими атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.

По території Роботиного, Малої Токмачки та Новоандріївки було здійснено шість обстрілів з РСЗВ. 

Крім того, ворог застосував артилерію. 168 атак було здійснено по Лобковому, Гуляйполю, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Роботиному, Малій Токмачці, Білогір'ю, Малинівці, Новодарівці та Ольгівському.

Нагадаємо, 7 листопада російські війська здійснили масовану атаку на Запоріжжя, скинувши п'ять авіабомб по місту. 

Згодом ДСНС показали фото і відео наслідків руйнівної ворожої атаки по цивільних в Запоріжжі. 

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