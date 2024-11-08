Атака на Запорожье 7 ноября — погиб ребенок

Последствия одного из авиаударов по Запорожью. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье выросло количество погибших в результате российской атаки по городу 7 ноября. По состоянию на утро 8 ноября известно о восьми погибших и 42 раненых.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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В Запорожье погиб годовалый мальчик

В Запорожье погибли восемь человек из-за атаки россиян на город. Среди них годовалый мальчик. Также за помощью в больницы обратились 42 человека, имеющие различные травмы и ранения.

Последствия авиаатаки по Запорожью 7 ноября. Фото: Запорожская ОВА

Разрушенный дом в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Обстрелы Запорожской области

Иван Федоров сообщил, что за сутки россияне нанесли 384 удара по 15 населенным пунктам Запорожской области. Поступили 149 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Было 16 авиационных ударов по Запорожью, Кушугуму, Степногорску, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новодаровке, Роботино, Новоданиловке и Белогорью.

Кроме того, оккупанты применили 194 беспилотника, которыми атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье, Малиновку, Новодаровку и Ольговское.

По территории Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки было совершено шесть обстрелов из РСЗО.

Кроме того, враг применил артиллерию. 168 атак было совершено по Лобковому, Гуляйполю, Орехову, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью, Малиновке, Новодаровке и Ольговскому.

Напомним, 7 ноября российские войска совершили массированную атаку на Запорожье, сбросив пять авиабомб по городу.

Впоследствии ГСЧС показали фото и видео последствий разрушительной вражеской атаки по гражданским в Запорожье.