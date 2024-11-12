РФ продвигается по направлению Днепропетровщины — детали от ВСУ

Украинский военный. Иллюстративное фото: Генштаб

Российские захватчики продолжают совершать наступательные действия на фронте. Таким образом, враг продвинулся в направлении Днепропетровской области.

Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом" в Telegram.

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По словам военного, на левом фланге от Гуляйполя на Запорожье противник за вчерашний день продвинулся еще на несколько километров.

В настоящее время расстояние российских оккупантов до Днепропетровской области около девяти километров.

"Написал не для нытья и зрадойо*ства, а для того, чтобы люди понемногу раздуплялись и собирали раму", — добавил "Алекс".

Скриншот поста "Алекса"

Напомним, российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской громады. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.

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