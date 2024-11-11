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Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

11 листопада 2024 17:09
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Дамба Курахівського водосховища — росіяни здійснили черговий воєнний злочин, підірвавши об'єкт
Затоплення населеного пункту. Ілюстративне фото: Мост
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли.

Про це Суспільне Донбас повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації (МВА) Роман Падун у понеділок, 11 листопада.

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За словами Падуна, у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води.

"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", —сказав він.

Начальник Курахівської МВА додав, що зараз що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади.

"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода так як, якщо шлюзи відкриваються. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", — підсумував Падун.

А Каховське водосховище в межах Запорізької області повністю обміліло. Причиною цього став підрив росіянами Каховської гідроелектростанції влітку минулого року.

Нагадаємо, у серпні російські війська вдарили по Київській гідроелектростанції (ГЕС). Через атаку було припинено рух транспорту на греблі.

Донецька область водосховище війна в Україні війна дамба

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