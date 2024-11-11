Дамба Кураховского водохранилища — россияне совершили очередное военное преступление, взорвав объект

Затопление населенного пункта. Иллюстративное фото: Мост

Российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской громады. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.

Об этом "Суспільне Донбас" сообщил начальник Кураховской городской военной администрации (ГВА) Роман Падун в понедельник, 11 ноября.

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Что известно об обстреле дамбы

По словам Падуна, в селах, расположенных вдоль течения реки Волча, фиксируют подъем воды.

"Нам известно, что идет вода по селам, которые расположены возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент", — сказал он.

Начальник Кураховской ГВА добавил, что сейчас вода подступает к населенным пунктам Великоновоселковской громады.

"Мы имеем информацию по другим населенным пунктам Великоновоселковской громады, что там идет вода. Мы констатируем то, что дамба, вероятно, повреждена", — подытожил Падун.

А Каховское водохранилище в пределах Запорожской области полностью обмелело. Причиной тому стал подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции летом прошлого года.

Напомним, в августе российские войска ударили по Киевской гидроэлектростанции (ГЭС). Из-за атаки было приостановлено движение транспорта на дамбе.