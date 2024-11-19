ЗСУ завдали удару по військовому арсеналу в Брянській області

Пожежа внаслідок вибуху. Фото: Генштаб ЗСУ

Україна продовжує атакувати склади з боєприпасами російської армії. Підрозділи ЗСУ уразили арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у вівторок, 19 листопада.

Читайте також:

Удар по Брянській області РФ

У Генштабі зазначили, що у ніч проти 19 листопада Сили оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

Станом на 02:30 було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

"Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме", — заявили у Генштабі.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 листопада виповнюється 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цей день Головнокомандувач Збройних сил звернувся до українців.

Ми писали про те, що упродовж минулої доби на фронті відбулося 143 бойових зіткнення. Найважча ситуація залишається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.